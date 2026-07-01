Kayseri'de çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı.



Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesi amacıyla Mevlana Mahallesi'nde hizmet veren Mehmet Karamercan Kütüphanesi'nde 3-6 yaş arasında çocuklara yönelik açılan atölye, 15.00-16.00 saatleri arasında çarşamba ve cuma günleri hizmet verecek.



Program kapsamında çocuklar, el becerisi çalışmaları, çocuk şarkıları, geleneksel çocuk oyunları, dikkat ve zeka oyunları ile masal dinleme, anlatma ve yorumlama etkinliklerine katılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik her yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirtti.



Çocukların mutlu, özgüvenli, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin en büyük hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:





"Kütüphanelerimizi yalnızca kitap okunan mekanlar değil, öğrenmenin, üretmenin, paylaşmanın ve çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı yaşam merkezleri haline getiriyoruz. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen miniklerimizi çocuk atölyelerine bekliyoruz. Çocuklarımız burada hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de eğlenirken öğrenecek. Çünkü inanıyoruz ki güçlü yarınların temeli, mutlu ve donanımlı çocuklarla atılır."

