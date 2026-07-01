Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı

        Kayseri'de çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Kayseri'de çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesi amacıyla Mevlana Mahallesi'nde hizmet veren Mehmet Karamercan Kütüphanesi'nde 3-6 yaş arasında çocuklara yönelik açılan atölye, 15.00-16.00 saatleri arasında çarşamba ve cuma günleri hizmet verecek.

        Program kapsamında çocuklar, el becerisi çalışmaları, çocuk şarkıları, geleneksel çocuk oyunları, dikkat ve zeka oyunları ile masal dinleme, anlatma ve yorumlama etkinliklerine katılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik her yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirtti.

        Çocukların mutlu, özgüvenli, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin en büyük hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:


        "Kütüphanelerimizi yalnızca kitap okunan mekanlar değil, öğrenmenin, üretmenin, paylaşmanın ve çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı yaşam merkezleri haline getiriyoruz. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen miniklerimizi çocuk atölyelerine bekliyoruz. Çocuklarımız burada hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de eğlenirken öğrenecek. Çünkü inanıyoruz ki güçlü yarınların temeli, mutlu ve donanımlı çocuklarla atılır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!

        Benzer Haberler

        Miniklerin yaz tatili Talas'ta atölyelerle renkleniyor
        Miniklerin yaz tatili Talas'ta atölyelerle renkleniyor
        KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
        KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
        Başkan Çolakbayrakdar: "Her yeni park, şehrimize kazandırılan yeni bir nefe...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Her yeni park, şehrimize kazandırılan yeni bir nefe...
        Rektör Prof. Dr. Altun, akademik ve idari personel ile buluştu
        Rektör Prof. Dr. Altun, akademik ve idari personel ile buluştu
        Başkan Büyükkılıç, yeni ulaşım aksındaki asfalt çalışmalarını inceledi
        Başkan Büyükkılıç, yeni ulaşım aksındaki asfalt çalışmalarını inceledi
        Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde inşa edilen okul projesind...
        Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde inşa edilen okul projesind...