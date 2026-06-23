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        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 16 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen proje kapsamında meydanın zemin altyapısı yenilenirken, özel bazalt taş kaplamalar uygulanıyor.

        Meydanın yoğun yaya hareketliliği ve kullanım yükü göz önünde bulundurularak tasarlanan çalışmayla estetik görünüm güçlendirilirken, sağlam bir zemin yapısı da oluşturuluyor.

        Çalışmaların şehir yaşamını ve bölgedeki ticari faaliyetleri olumsuz etkilememesi amacıyla uygulamalar kontrollü ve planlı şekilde yürütülüyor.

        Yaya ulaşımının kesintisiz devam etmesi için gerekli yönlendirmeler yapılırken, esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi adına da tedbirler uygulanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmalar tamamlandığında Cumhuriyet Meydanı'nın modern bir görünüşe kavuşacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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