Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 16 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen proje kapsamında meydanın zemin altyapısı yenilenirken, özel bazalt taş kaplamalar uygulanıyor.



Meydanın yoğun yaya hareketliliği ve kullanım yükü göz önünde bulundurularak tasarlanan çalışmayla estetik görünüm güçlendirilirken, sağlam bir zemin yapısı da oluşturuluyor.



Çalışmaların şehir yaşamını ve bölgedeki ticari faaliyetleri olumsuz etkilememesi amacıyla uygulamalar kontrollü ve planlı şekilde yürütülüyor.



Yaya ulaşımının kesintisiz devam etmesi için gerekli yönlendirmeler yapılırken, esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi adına da tedbirler uygulanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmalar tamamlandığında Cumhuriyet Meydanı'nın modern bir görünüşe kavuşacağını ifade etti.

