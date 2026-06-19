Kayseri'de devrilen bahçe duvarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde inşaatı devam eden fabrikanın bahçe duvarı işçi C.G'nin (38) üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede C.G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak morga konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.