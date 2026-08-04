Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.



Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.



İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.



Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk ediliyor.

