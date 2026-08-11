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        Kayseri'de DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı hizmete açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı toplam 315 milyon liralık yatırımla hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Kayseri'de DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı hizmete açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı toplam 315 milyon liralık yatırımla hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Osman Kavuncu Bulvarı'nın DSİ-Yeni Sanayi bölgesinde hayata geçirilen DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi tüm etaplarıyla tamamlandı.

        Kent trafiğinin önemli ulaşım akslarından biri üzerinde hayata geçirilen projeyle, bölgede trafik akışının daha güvenli, düzenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedeflenirken, sürücü ve yayaların ulaşım konforunu artıracak önemli bir yatırım daha Kayseri'ye kazandırıldı.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı DSİ-Yeni Sanayi bölgesindeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağını tamamlayarak hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Projeye ilişkin bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "295 milyon liralık bir yatırımla şehrimize kazandırdığımız katlı kavşağımızın yanında, yayalarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için 15 milyon liralık modern yaya üst geçidimizi de hizmete sunduk. Bunun yanında bölgemizin şehir estetiğine katkı sağlaması amacıyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız tarafından 5 milyon liralık çevre ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Projemiz, toplam 315 milyon lirayı aştı. Bizim anlayışımızda ulaşım yatırımı sadece yolu ve kavşağı yapmak değildir. Araçlarımızın güvenli ve akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlarken, yayalarımızı da aynı ölçüde düşünmek, çevre düzenlemesini yapmak ve şehrimizin yaşam kalitesine katkı sunmak zorundayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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