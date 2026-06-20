Kayseri'de el emeği 1200 eser görücüye çıktı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesindeki kurslarda yıl boyunca çeşitli branşlarda eğitim alan kursiyerlere ait 1200 eser, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyükşehir Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılış programında yaptığı konuşmada, şehrin beşinci üniversitesi olarak gördükleri KAYMEK AŞ'nin şehrin gururu olduğunu söyledi.



Bir yılda 335 bin kişiye KAYMEK çatısı altında hizmet sunduklarını belirten Büyükkılıç, 14 bin 492 kursiyerin sanat ve meslek eğitim kurslarına katıldığını ifade etti.



Gümüş takı, hüsnühat, ahşap ve cam boyama, tezhip ile tel kırma gibi farklı alanlarda hazırlanan 1200 eserin sergilendiğini belirten Büyükkılıç, el emeği göz nuru eserleri ortaya koyanlara teşekkür etti.



Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Açılışta, Genç KAYMEK bünyesindeki halk oyunları kursuna katılan öğrenciler çeşitli yörelere ait folklor gösterileri sundu.



Halk ozanı Halil Daylak'ın mini konser verdiği sergi, 28 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

