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        Kayseri'de eski fabrika müdürünü öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde daha önce çalıştığı fabrikanın müdürünü silahlı kavgada öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Kayseri'de eski fabrika müdürünü öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde daha önce çalıştığı fabrikanın müdürünü silahlı kavgada öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş, öldürülen Mustafa Demir'in eşi Yasemin, oğlu Asım Demir ile taraf avukatları katıldı.

        Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade eden sanık M.Ş, maktulle geçmişte 18 yıldır beraber çalıştıklarını belirtti.

        Maktulün yanına konuşmak için gittiğini ve 150 bin lira alacağının olduğunu öne süren sanık, olaydan kısa süre önce maktulün bir miktar para gönderdiğini anlattı. M.Ş, "Ondan korktuğumdan ve silah çekeceğini düşündüğümden dolayı yere sıktığımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Olay bir anda gelişti." dedi.

        Sanık M.Ş, maktulün 2017 yılında kendisini Hürmetçi Mahallesi'ndeki bir yere götürerek darbettiğini ve ayağının kenarına silahla ateş ettiğini öne sürdü.

        Maktulün oğlu müşteki Asım Demir ise sanığın ifadelerinin tamamen kurgu olduğunu ifade ederek, cinayeti başka kişilerin M.Ş'ye azmettirdiğini iddia etti.

        Müşteki avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederek, bir sonraki celsede bazı tanıkların dinlenmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 24 Nisan'da çıkan silahlı kavgada M.Ş. önceden çalıştığı mobilya fabrikası müdürü Mustafa Demir'i yaralamış, hastaneye kaldırılan Demir, kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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