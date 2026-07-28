Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan A.T'yi (39) yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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