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        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan A.T'yi (39) yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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