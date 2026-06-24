Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.A. (58) belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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