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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı. 


        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Bu kapsamda, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.A. (58) belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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