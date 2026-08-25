Kayseri'de Gesi Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediyesince Gesi Mesire Alanı'nda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mesire alanındaki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, yazın çalışmalara başladıklarını ve mesire alanını daha geniş bir hale getirdiklerini belirtti.

Kentte ses getirecek bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yürüyüş yolları, fotoğraf çekilecek köşeler yapıyoruz. Oturma alanları ve mangal alanları çok farklı, güzel bir hale geliyor. Burası özellikle Melikgazi'nin doğu bölgesine hizmet edecek ve yoğun bir şekilde kullanılacak nitelikli bir alana dönüşüyor. İnşallah en kısa zamanda burayı tamamlayacağız. Yenilenen yüzü ile mesire alanımız 2027 yılının ilkbaharından itibaren yaz sonuna kadar kullanılacak. Çok nitelikli bir alan ortaya çıkıyor. Kafeteryası, mescidi, sosyal alanlarıyla Kayseri'de ses getirecek güzel bir proje oldu."