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        Kayseri'de hafriyat toprağının yüzde 80'i geri dönüştürülüyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi teknoloji tabanlı hafriyat yönetim sistemiyle, kentte çıkan hafriyat toprağının yüzde 80'ini döküm sahalarına göndermeden park, bahçe ve yol yapımlarında yeniden kullanıma kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Kayseri'de hafriyat toprağının yüzde 80'i geri dönüştürülüyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi teknoloji tabanlı hafriyat yönetim sistemiyle, kentte çıkan hafriyat toprağının yüzde 80'ini döküm sahalarına göndermeden park, bahçe ve yol yapımlarında yeniden kullanıma kazandırıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, GPS ve damper sensörlü takip sistemiyle kaçak dökümlerin önüne geçerken kent kültürünün parçası olan bağ ve bahçelerin toprak ihtiyacını da inşaat kazılarından çıkan verimli topraklarla karşılıyor.

        Hafriyatın döküldüğü kentteki 3 saha ise yıllar içinde ağaçlandırılarak kullanıma açılacak.

        Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Yönetimi ve GSM Ruhsat Şube Müdürü İrfan İnce, AA muhabirine, hafriyat yönetiminde teknoloji tabanlı bir yönetim sistemi kullandıklarını, hafriyat kamyonlarını GPS ve damper sensörüyle takiplerini yaptıklarını söyledi.

        Her kentin kendine özgü dinamikleri olduğunu belirten İnce, Kayseri'deki bağ ve bahçe kültüründen dolayı şehrin merkezinde çıkan verimli toprakları, bağ ve bahçelere aktardıklarını dile getirdi.

        İnce, Akin Mahallesi, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ve Yılanlı Dağı'nda olmak üzere 3 aktif döküm sahası bulunduğunu anlattı.

        Tahakkuk birimine gelip hafriyat işlemlerini yaptıran inşaat firmalarını veya vatandaşları izinli, ruhsatlı hafriyat kamyonlarıyla dökülmesi gereken yerlere yönlendirdiklerini ve bu kapsamda GPS'li kamyonları takip ederek sistemi yönettiklerini aktaran İnce, "Kayseri'de çıkan hafriyat toprağımızın yaklaşık yüzde 80'ini tekrar geri dönüşümde kullanıyoruz. Kazı fazlasıyla toprak ihtiyacı olanı buluşturuyoruz. Hafriyat toprağı, sahamıza gelmeden ihtiyacı olan yerlerde kullanılıyor. İlçe belediyelerinin yol yapımlarında kullanılıyor. Tüm ilçelerimizin park, bahçelerinin toprak ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Aynı zamanda yol şubelerin malzeme ihtiyaçlarını kısmi olarak karşılıyoruz." diye konuştu.

        - "Yaklaşık 940 araca GPS taktık"

        İnce, 2020 yılından bu yana yaklaşık 7 milyon metreküp hafriyat toprağının işlendiğini söyledi.

        İdari binadaki Hafriyat Koordinasyon İzleme Merkezi sayesinde hafriyat kamyonlarının izlenebildiğini ve izleme ekiplerinin izinsiz bir alana giden kamyonu tespit edebildiğine dikkati çeken İnce, şöyle konuştu:

        "Kontrol merkezindeki arkadaşlarımız zabıta ekiplerimize, saha ekiplerimize bilgi veriyor. Saha ekiplerimiz kamyonun yaptığı işlemi inceliyor. Toprak neden taşınmış? Dolgu amaçlı mı taşınmış veya kaçak bir döküm mü olmuş, bunu tespit ediyorlar. Sonucuna göre vatandaşı buraya yönlendiriyorlar. Kaçak dökümleri mümkün olduğu kadar engellemeye çalışıyoruz. Yaklaşık 940 araca GPS taktık, bunun 699 tanesi şu anda aktif. 699'u aynı anda çalışmıyor. Şu anda 400'e yakın aracımız Kayseri'de hafriyat taşıyor. Aynı zamanda damper sensörleri var. Nerede damperini kaldırdı, nereye hafriyat toprağını döktü, bunun bilgisi bize geliyor. İzinsiz bir yere kaçak döküm yapılırsa 2872 sayılı Çevre Kanunu'ndan, çevreyi kirletmekten ceza işlemi uyguluyoruz."

        İnce, bahçesine hafriyat toprağı talep edenlerin kendilerine ulaştığını, harita ve inşaat mühendislerinin bölgeye gittiğini, kotla ilgili bir oynama yoksa, gerçekten amaç toprağı iyileştirmek ise hafriyat toprağı almalarına izin verdiklerini belirtti.

        - Hafriyat sahaları zaman içinde rehabilite ediliyor

        Hafriyat döküm sahalarının eski atıl maden sahaları veya içinden malzeme alınarak bozulmuş sahalar arasından seçildiğini dile getiren İnce, bu sahaları rehabilite etmeye çalıştıklarını söyledi.

        Akin Mahallesi'ndeki sahanın, içinden malzeme alınan, bozulan bir mera sahası olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

        "Mera sahasını yaptığımız bir protokolle eski haline getirip tohumlamasını da Büyükşehir Belediyesi olarak yaparak, tekrar mera haline getirip teslim edeceğiz. Yılanlı Dağı'ndaki sahamız, Orman Bölge Müdürlüğünden tahsis edilen, daha önce maden sahası olup vasfını yitirmiş bir alan. Biz burayı tekrar orman vasfına çevirerek teslim edeceğiz. Ağaçlandırmasını Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber yapacağız, ondan sonra teslim edeceğiz. Belli bir kısmını nebati toprakla düzelterek ormana hazır hale getirdik. Biz tamamen çıktığımızda nebati toprağı üzerine serilmiş, ağaç dikimine hazır bir halde bırakacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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