Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında "Silahla yağma" suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu sanığı adli kontrol ile serbest kaldı
        Uyuşturucu sanığı adli kontrol ile serbest kaldı
        Büyükpınar Mesire Alanı Cennet Mescidi ibadete açıldı
        Büyükpınar Mesire Alanı Cennet Mescidi ibadete açıldı
        İş arkadaşlarını bıçaklayan sanığa 18 yıl 4 ay hapis
        İş arkadaşlarını bıçaklayan sanığa 18 yıl 4 ay hapis
        Beşiktaş taraftar grupları KANKA Hastanesi'ndeki kanser hastası çocuklara h...
        Beşiktaş taraftar grupları KANKA Hastanesi'ndeki kanser hastası çocuklara h...
        Kayserili halk ozanından Kılıçdaroğlu ve Özel'e türkü Halk Ozanı Abdullah Ö...
        Kayserili halk ozanından Kılıçdaroğlu ve Özel'e türkü Halk Ozanı Abdullah Ö...
        Başkan Büyükkılıç, yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışını yap...
        Başkan Büyükkılıç, yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışını yap...