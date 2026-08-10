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        Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron, elektronik sigara likiti, tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 23:33 Güncelleme:
        Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron, elektronik sigara likiti, tütün ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Melikgazi ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde 4 bin 200 makaron, 156 kilogram kıyılmış tütün, 93 paket kaçak sigara, 20 bin 400 içi tütün doldurulmuş makaron, 7 bin 200 gram maraş otu, 23 kilogram kaçak nargile tütünü, 4 litre elektronik sigara likiti ele geçirildi.





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