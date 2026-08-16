Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar yüzde 40'ı aştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası AŞ koordinasyonunda, "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükkılıç, şantiye alanında incelemelerde bulunarak teknik ekipten projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı. Çalışanlarla da bir araya gelen Büyükkılıç, personele kolaylıklar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, projede yüzde 40'ın üzerinde ilerleme sağlandığını, 2 bin 511 fore kazıktan 42'sinin kaldığını ve kazık çalışmalarının gelecek hafta tamamlanmasının planlandığını belirtti.

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Araçların kullanacağı tünellere ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, projede herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Büyükkılıç,​​​​​​​ kent genelindeki ulaşım yatırımlarının eş zamanlı devam ettiğini belirtti.