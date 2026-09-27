Kayseri'de kayalıktan düşen taş babasının kucağındaki çocuğu ağır yaraladı
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağında bulunan 3 yaşındaki çocuk, kayalık alandan taş düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağında bulunan 3 yaşındaki çocuk, kayalık alandan taş düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunan R.Ş, kucağında oğlu K.Ş. olduğu esnada yukarıdan taşlar düşmeye başladı.
Çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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