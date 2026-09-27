Kayseri'de kayalıktan düşen taş babasının kucağındaki çocuğu ağır yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunan R.Ş, kucağında oğlu K.Ş. olduğu esnada yukarıdan taşlar düşmeye başladı.

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