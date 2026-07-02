Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

        Kayseri'de kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

        Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Kayseri'de kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

        Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı, geçen celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Kolluk birimlerince alınan ilk ifadesinde olay günü silahın yerde olduğunu söylediğini ifade eden Demirkollu, arabasında ele geçirilen bıçakları kampta kullandığını anlattı.

        Olayı samimiyetiyle anlattığını belirten Demirkollu, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.


        Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaadaki müvekkiline yönelik suçlamaları kabul etmeyerek, olayla ilgili 3 tanığın dinlenmesini istedi.


        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Demirkollu, ifadesinde kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
        ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
        Talas'ta yatırımlara 18 milyonluk kaynak
        Talas'ta yatırımlara 18 milyonluk kaynak
        Büyükşehirden daha temiz ve daha yeşil bir Kayseri için kesintisiz hizmet
        Büyükşehirden daha temiz ve daha yeşil bir Kayseri için kesintisiz hizmet
        TSE, Melikgazi Belediyesi'nin kalite başarısını örnek uygulama gösterdi
        TSE, Melikgazi Belediyesi'nin kalite başarısını örnek uygulama gösterdi
        Başkan Bağlamış, adaylığını açıkladı Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu...
        Başkan Bağlamış, adaylığını açıkladı Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Yemek artıklarını mamaya dönüştürüyoruz"
        Başkan Çolakbayrakdar: "Yemek artıklarını mamaya dönüştürüyoruz"