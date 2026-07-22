Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de kural ihlali yapan 4 sürücüye 357 bin 304 lira ceza kesildi

        Kayseri'de kural ihlali yapan 4 sürücüye 357 bin 304 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücüye toplam 357 bin 304 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Kayseri'de kural ihlali yapan 4 sürücüye 357 bin 304 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücüye toplam 357 bin 304 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki "Yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası sonrası trafikte saldırı amacıyla araçtan inme", "Hacılar Altınoluk yolunda araçtan inip yolun ortasında oturdular", "Kayseri'de egzoz isyanı vatandaş şikayetçi" ve "Lütfen hem topluma hem de trafiğe saygı gösterelim" paylaşımlarına konu olan 4 farklı araç ile sürücülerini tespit etti.

        Kanunun ilgili maddelerinden sürücülere toplam 357 bin 304 lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, ayrıca araçlardan birini trafikten men etti, sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Kartal'a Kolombiyalı orta saha!
        Kartal'a Kolombiyalı orta saha!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "2026 Su Sporları Sezonu" açıldı
        Kayseri'de "2026 Su Sporları Sezonu" açıldı
        Kayseri Devlet Hastanesi hekimlerine eğitim
        Kayseri Devlet Hastanesi hekimlerine eğitim
        Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Kulakoğlu'ndan Büyükkılıç'a ziyaret...
        Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Kulakoğlu'ndan Büyükkılıç'a ziyaret...
        Kayseri'de 2026 su sporları sezonu açıldı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Kay...
        Kayseri'de 2026 su sporları sezonu açıldı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Kay...