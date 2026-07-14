Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de kural ihlali yapan üç sürücüye 233 bin 438 lira ceza kesildi

        Kayseri'de kural ihlali yapan üç sürücüye 233 bin 438 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden üç sürücüye toplamda 233 bin 438 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Kayseri'de kural ihlali yapan üç sürücüye 233 bin 438 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden üç sürücüye toplamda 233 bin 438 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki "Saldırı amaçlı araçtan inme", "Beyazşehir'de vatandaşların isyanı 15 gündür aynı kabus" ve "Tek başına mahalleyi ayağa kaldırdın" paylaşımlarına konu olan 3 farklı araç ile sürücülerini tespit etti.

        Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücülere toplam 233 bin 438 lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, ayrıca araçlardan birini trafikten men etti, bir sürücü hakkında da adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay kabri başında anıldı
        Bünyanlı 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit kabri başında anıldı
        Bünyanlı 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit kabri başında anıldı
        Kayserispor'a Jung'dan dolayı yasak
        Kayserispor'a Jung'dan dolayı yasak
        Kayserispor'a FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı
        Kayserispor'a FIFA'dan 'öde-kaldır' yasağı
        Otomobilin bagajında 5 kilogram esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
        Otomobilin bagajında 5 kilogram esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
        ERÜ'de 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıldı
        ERÜ'de 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıldı