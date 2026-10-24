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        Kayseri'de masaj salonu adı altında fuhuşa 10 tutuklama

        KAYSERİ'de 'Masaj salonu' adı altında 'fuhuş' yaptırıldığı tespit edilen 5 işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda 8'i kadın 12 kişi yakalandı. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 00:25 Güncelleme:
        Kayseri'de masaj salonu adı altında fuhuşa 10 tutuklama

        KAYSERİ’de ‘Masaj salonu’ adı altında ‘fuhuş’ yaptırıldığı tespit edilen 5 işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda 8’i kadın 12 kişi yakalandı. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte ‘Masaj salonu’ adı altında faaliyet gösteren 5 işletmede fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 ay süren çalışmalarda belirlenen 13 adrese 50 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8’i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Ayrıca fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 18 kadın hakkında ise işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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