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        Kayseri'de meslek yüksekokulu öğrencilerinin fikirleri ödüllendirildi

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) koordinatörlüğünde meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin fikirleri StartUpMYO Projesi kapsamında ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Kayseri'de meslek yüksekokulu öğrencilerinin fikirleri ödüllendirildi

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) koordinatörlüğünde meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin fikirleri StartUpMYO Projesi kapsamında ödüllendirildi.

        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın mesleki yüksek öğretimdeki cazibeyi artırmak için sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bir proje yarışması düzenleme fikrini sunduğunu ve geçen yıl yarışmanın ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Geçen yılki yarışmaya 130 projenin başvurduğunu, bu yıl ise sayının 362'ye ulaştığını belirten Karamustafa, "Bunun ileriki yıllarda daha da ileriye taşınacağını ve Türkiye'ye örnek olacağını ümit ediyorum. 362 projeden 311'i değerlendirmeye alındı, bu sayı 50'ye düşürüldü. 50 proje değerlendirildi, 22'sinin sunumu yapıldı ve ilk 3 belirlendi." dedi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı da yarışmanın mesleki eğitimi daha popüler ve daha tercih edilebilir hale getirmek için başlatılan proje sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.

        Mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Cıngı, "Bizim kaygımız, ülkemizi önümüzdeki yıllarda bekleyen sanayide çalışacak mavi yakalı iş insanı bulamama tehdidi. Çok şükür 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye'de mesleki eğitime kayıt oranı yüzde 43 iken Kayseri'de yüzde 55'e ulaştı." diye konuştu.

        Vali Gökmen Çiçek ise öğrencileri ve danışman öğretmenleri projeye verdikleri önemden dolayı tebrik etti.

        Konuşmaların ardından yarışmada birinci olan KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencisi Taha Şaş'a 70 bin lira, ikincilik elde eden KAYÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Otonom Sistemler Teknikerliği Bölümü öğrencileri Yahya Şahin, Emir Bilgin ve İbrahim Efe Özer'e 50 bin lira, üçüncü olan KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dijital Dönüşüm Elektroniği Bölümü öğrencisi Elif Bal'a ise 30 bin lira para ödülü verildi.



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