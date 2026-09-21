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        Kayseri'de öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Kayseri'de öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak'ta bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Öte yandan yurdun tadilatta olduğu ve daha öğrenci alımı yapılmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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