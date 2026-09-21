Kayseri'de öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan yurdun tadilatta olduğu ve daha öğrenci alımı yapılmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak'ta bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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