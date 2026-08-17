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        Kayseri'de otelin 5. katından atıldığı iddia edilen kadın öldü

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Kayseri'de otelin 5. katından atıldığı iddia edilen kadın öldü

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile S.G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş'nin, S.G'yi 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otelin asma katına düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Olayın ardından şüpheli N.C.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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