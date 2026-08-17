Kayseri'de otelin 5. katından atıldığı iddia edilen kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile S.G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otel odasında tartıştığı kadını 5. kattan atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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