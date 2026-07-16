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        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 01:23 Güncelleme:
        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        G.E'nin kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil Güney Çevre Yolu Dokuzpınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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