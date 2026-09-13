Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 13.09.2026 - 21:46 Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Germir Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde S.A. yönetimindeki 38 ABS 134 plakalı otomobille, İ.D. yönetimindeki 38 AOS 159 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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