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        Kayseri'de şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 03:08 Güncelleme:
        Kayseri'de şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir istasyonda şarj işlemi devam eden M.A'ya ait 38 PT 074 plakalı elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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