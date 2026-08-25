Kayseri'de seyir halindeki tırın cips yüklü dorsesi yandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kuzey Çevre Yolu'nda Zeynep T'nin kullandığı 68 ABF 343 plakalı tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.