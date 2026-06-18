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        Kayseri'de site yöneticisi eski apartman görevlisi tarafından bıçaklandı

        Kayseri'de fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi, eski apartman görevlisi tarafından bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:19 Güncelleme:
        Kayseri'de site yöneticisi eski apartman görevlisi tarafından bıçaklandı

        Kayseri'de fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi, eski apartman görevlisi tarafından bıçakla yaralandı.

        Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yöneticilik yapan M.Ü. (43) ile faturalarını ödemeden kaldığı konuttan ayrıldığı iddia edilen ismi alınamayan eski apartman görevlisi, Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda apartman görevlisi, site yöneticisi M.Ü'yü bıçakla yaraladı.

        Olay yerinden kaçan zanlıyı polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

        Hastaneye kaldırılan site yöneticisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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