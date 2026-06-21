Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.N. yönetimindeki 38 AJR 936 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek B.B. idaresindeki 38 APT 245 plakalı araç ile S.Y'nin kullandığı 46 AEJ 014 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden M.N. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler B.B. ve S.Y, araçlardaki E.B, T.Y. ile M.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.