Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaraladı.
Giriş: 28.06.2026 - 09:15 Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaraladı.
Kayseri-Develi kara yolunun Aksu mevkisinde, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada A.Ö. (21) hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 6 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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