Kayseri'de üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, üçüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bir binanın üçüncü katındaki dairenin penceresindeki sinekliğine yaslanan M.E.Ö. zemine düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.