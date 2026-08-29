Kayseri'de uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Resul Tandoğan’ın kullandığı 38 AJS 828 plakalı vinç, Çamlıca Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Tandoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçta bulunan Mikail Güney ise ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tandoğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.
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