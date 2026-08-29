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        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan vincin sürücüsü öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde vincin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Resul Tandoğan’ın kullandığı 38 AJS 828 plakalı vinç, Çamlıca Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Tandoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Araçta bulunan Mikail Güney ise ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tandoğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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