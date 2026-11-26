Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 983,85 gram uyuşturucu ile peçeteye emdirilmiş 6 bin 780 içimlik narkotik madde ele geçirildi.

109 personel ve 1 hava aracının da kullanıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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