Kayseri'de uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yol uygulaması yaparak, durdukları araçlarda arama yaptı. Aramalarda, bir otomobil ve tırda 5 gram sentetik uyuşturucu, 200 kilogram tütün ve 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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