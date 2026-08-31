Kayseri'de yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğünde GES santrali kuruldu

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan 6,4 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) ile belediyenin ana hizmet binası başta olmak üzere tüm tesisleri, işletmeleri ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çırgalan Mahallesi'nde 104 bin metrekarelik alanda inşa edilen 6,4 megavat kapasiteli santralin kurulum çalışmaları tamamlandı.

GES santralinden elde edilecek yıllık yaklaşık 11 milyon kilovatsaat enerjiyle belediyenin ana hizmet binası başta olmak üzere tüm tesisleri, işletmeleri ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

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Kocasinan Belediyesinin kendi öz sermayesiyle hayata geçirdiği ve yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğündeki alanda, 10 bin 872 panel bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin elektrik ihtiyacının büyük bölümünün güneş enerjisinden karşılanacağını belirtti.

Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte Kocasinan Belediyemizin ana binası ve tüm tesislerinin elektrik ihtiyacını, belediyemizin kasasından 1 lira dahi çıkmadan, bu tesiste üreteceğimiz enerjiyle karşılayacağız. Şu anda kurulum noktasında bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kablolama ve altyapı çalışmalarının da önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla hedefimiz, eylül ayı içerisinde sistemi devreye alarak çalıştırmaya başlamak."