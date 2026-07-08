Kayseri'de yaz Kur'an kursları başladı

Kayseri'de okulların tatil olmasının ardından yaz Kur'an kursları başladı.



İl Müftülüğü, kursların başlaması dolayısıyla Nasrullahzade Camisi'nde program düzenledi.



İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, burada yaptığı konuşmada, okulların tatil olmasıyla birlikte camilerde öğrenciler için yeni bir heyecanın başladığını söyledi.



Çocuk ve gençlerin 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında camilere giderek dini ve ahlaki değerleri öğrenebileceklerini belirten Ayvaz, yavrularını camilere gönderen ebeveynlere teşekkür etti.



Camilerin medeniyetin temelini oluşturan mabetler olduğunu ifade eden Ayvaz, kurslara katılacak çocuk ve gençlere başarı temennisinde bulundu.



Programın ardından Kur'an kurslarına katılan 600 öğrenciye çeşitli ikramlarda bulunuldu.













