Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 14. kez açıldı

Kayseri'de, tüm ürünleri sertifikalı olan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 14. kez açıldı.



Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde Erciyesevler Mahallesi'nde kurulan pazarda, çoğunluğu kadın olan üreticiler organik ürünleri tüketiciye sunmak amacıyla stant açtı.



KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek, 14. kez açılışı yapılan pazarda organik ürünlerin tezgahlardaki yerini aldığını söyledi.



Ekolojik pazarın önemini vurgulayan Bekyürek, "Üreticilerimizin tamamı 500 dekar alanda sertifikalı organik tarım yapıyor. 9 ilçede Kayseri'ye ait yerel tohumlarla üretilen ürünlerimiz burada market fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Bu çalışmalarımızda bize Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yıllardır sınırsız yardımda bulunuyor. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

