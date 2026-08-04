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        Kayseri'de zabıta ekiplerine teslim edilen cüzdan sahibine ulaştırıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kendilerine teslim edilen cüzdanı sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kayseri'de zabıta ekiplerine teslim edilen cüzdan sahibine ulaştırıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kendilerine teslim edilen cüzdanı sahibine ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kontrol Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki rutin denetimleri sırasında duyarlı vatandaş Bayram Doğan tarafından kendilerine teslim edilen bir cüzdanı muhafaza altına aldı.

        Zabıta ekiplerince düzenlenen tutanakta cüzdan içerisinde 610 pound, 255 avro, 100 dolar ve bir miktar Türk lirası bulunduğu kayıt altına alındı.

        Ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri çalışma sonucunda cüzdanın sahibine kısa sürede ulaştı. Yapılan araştırmalar neticesinde cüzdanın sahibi Aliye Erçayan, Zabıta Daire Başkanlığı'na davet edilerek teslim edildi.

        Cüzdanı bulan Bayram Doğan, zabıta ekiplerinin güvenilirliğinden dolayı sahibini mutlaka bulacaklarını düşündüğünü belirtti.

        Zabıta Komiseri Mustafa Ülker ise vatandaşların güvenini boşa çıkarmadıklarını kaydetti.

        Cüzdanına yeniden kavuşan Aliye Erçayan ise cüzdanı bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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