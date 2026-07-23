Kayseri'deki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.



Erenköy Mahallesi Lavanta Sokak'taki bir kafede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, M.Ç. bacağından yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

