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        Kayseri'deki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 02:23 Güncelleme:
        Kayseri'deki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Erenköy Mahallesi Lavanta Sokak'taki bir kafede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, M.Ç. bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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