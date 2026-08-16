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        Kayseri'deki iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 03:08 Güncelleme:
        Kayseri'deki iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 38 AKK 700 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 11. Cadde'de İ.İ. yönetimindeki 34 KZJ 988 plakalı otomobille çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, İ.İ'nin kullandığı araçta bulunan M.İ. ve M.A. yaralandı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, kazanın ardından kaçan 38 AKK 700 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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