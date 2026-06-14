Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserili gurbetçi memleketine yaptırdığı evin bahçesine 40 çeşit gül dikti

        Kayserili gurbetçi memleketine yaptırdığı evin bahçesine 40 çeşit gül dikti

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Almanya'da inşaat mühendisliği yaparken gül yetiştiriciliğini öğrenen Kayserili gurbetçi, baba ocağındaki evinin bahçesini 40 çeşit gül fidanıyla süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Kayserili gurbetçi memleketine yaptırdığı evin bahçesine 40 çeşit gül dikti

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Almanya'da inşaat mühendisliği yaparken gül yetiştiriciliğini öğrenen Kayserili gurbetçi, baba ocağındaki evinin bahçesini 40 çeşit gül fidanıyla süsledi.

        Sarıoğlan ilçesindeki kırsal Üzerlik Mahallesi'nden 16 yaşında Almanya'ya giden ve 4 yıl önce emekli olan Kadir Bayram, uzun yıllar hasretini çektiği memleketindeki arazisine 30 yıl önce hayalindeki evi yaptırdı.

        Yaklaşık 2 dönüm olan bahçesine de 40 türden yaklaşık 160 gül fidanı diken Bayram, vaktinin büyük kısmını çocukluktan ilgi duyduğu çiçeklerin bakımıyla geçiriyor.

        Kadir Bayram, AA muhabirine, en sevdiği çiçeğin gül olduğunu söyledi.

        Gününün büyük çoğunluğunu güllerin bakımıyla geçirdiğini ifade eden Bayram, "Bendeki bu gül merakı ailemden geliyor. Çocukken dağlardan topladığımız çiçekleri, gülleri vazolara koyarak evimizi süslerdik. Bende çocukluğumdan beri gül sevgisi var." dedi.

        Almanya'da uzun bir süre inşaat mühendisliği yaptığını anlatan Bayram, orada Alman gülünün çok meşhur olduğunu dile getirdi.

        Almanların güle çok önem verdiğini belirten Bayram, "Biz de inşaat mühendisi olarak yaptığımız bahçeli evlerde ve yol yapımlarında çok sayıda gül diktik. Güllerin iyi şekilde nasıl yetiştirildiğini de orada öğrendim. Orada öğrendiklerimi buraya diktiğim güllerde uygulamaya çalıştım. Gül yetiştirmekte doğru sulama ve gübreleme çok önemlidir. Bazı hastalıklara karşı ilaçlamak da gerekiyor. Gülün bazı çeşidi gölgeyi bazıları ise güneşi sever. Ben de bahçemde bu bilgileri kullanarak gül dikimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

        - "Bahçeyi dışardan görenler merak edip içeri geliyor"

        Bayram, 40 çeşitten 200 kök gül diktiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Şu an 160'a yakın gül var. Bazıları kurudu. Bahçemde başta peygamber gülü, lokum gülü, reçel gülü, Alman ok gülü, yediveren, Isparta gülü, Malatya gülü olmak üzere birçok çeşit gül var. Almanya'dan hem gül tohumu hem de fidanları getirdim. Yerim olsa daha da çok dikerim. Evimiz hem kendi köyümüze hem de başka köylere giden bir yolun üzerinde. Bahçeyi dışardan görenler merak edip içeri geliyor. Fotoğraf çekinmek istiyorlar. Biz de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Köyümüzden ya da civar köylerden nişan ya da düğün yapanlar gelip burada fotoğraf çektiriyor. Bu da bizim mutlu ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı

        Benzer Haberler

        Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Sarıgöl kar sularıyla doldu
        Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Sarıgöl kar sularıyla doldu
        Melikgazi'de Üretici Pazarı için kayıtlar başlıyor
        Melikgazi'de Üretici Pazarı için kayıtlar başlıyor
        Kayseri Kent Konseyi'nden KAYÜ'ye işbirliği ziyareti
        Kayseri Kent Konseyi'nden KAYÜ'ye işbirliği ziyareti
        Milli heyecan Talas'ta yürekleri ısıttı
        Milli heyecan Talas'ta yürekleri ısıttı
        Erciyes'in etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
        Erciyes'in etekleri gelinciklerle kırmızıya büründü
        Kayseri'de 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı