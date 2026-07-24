Kayserispor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Kayserispor, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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