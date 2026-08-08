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        Kayserispor, Vanspor FK maçına hazır

        Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Kayserispor, Vanspor FK maçına hazır

        Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı uygulamalarının ardından taktik çalıştı.

        Metro Holding Kayserispor ile Vanspor FK arasında Spor Toto Akhisar Statı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

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