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        Kocasinan'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışma ruhsatı onaylandı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, Kayseri Valiliği tarafından çalışma ruhsatı onaylanan ildeki ilk belediye tesisi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Kocasinan'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışma ruhsatı onaylandı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, Kayseri Valiliği tarafından çalışma ruhsatı onaylanan ildeki ilk belediye tesisi olduğunu bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, sahipsiz hayvanlara yönelik kanuni düzenlemelerin ardından İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda harekete geçen ilk belediyelerden biri olduklarını ifade etti.

        Toplam 25 bin metrekarelik alana kurulan tesisin 20 bin metrekarelik bölümünün bakım üniteleri, klinikler, gezinti alanları ve sahiplendirme bölümlerinden oluştuğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:


        "Şehrimize kazandırdığımız bu tesisle sahipsiz hayvanların bakımından tedavisine, rehabilitasyonundan doğal yaşam alanlarına kadar her ayrıntıyı düşündük. Kayseri'de bu kapsamda hizmet veren ilk belediye tesisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu hayvanların beslenmesi için gerekli olan gıdaya erişim noktasında da tesisimizin bünyesinde kurduğumuz mama üretim birimiyle büyük yemekhanelerde oluşan yemek ve gıda artıklarını toplayarak burada hayvanlar için mamaya dönüştürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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