Kocasinan'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışma ruhsatı onaylandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, Kayseri Valiliği tarafından çalışma ruhsatı onaylanan ildeki ilk belediye tesisi olduğunu bildirdi.



Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, sahipsiz hayvanlara yönelik kanuni düzenlemelerin ardından İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda harekete geçen ilk belediyelerden biri olduklarını ifade etti.



Toplam 25 bin metrekarelik alana kurulan tesisin 20 bin metrekarelik bölümünün bakım üniteleri, klinikler, gezinti alanları ve sahiplendirme bölümlerinden oluştuğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:





"Şehrimize kazandırdığımız bu tesisle sahipsiz hayvanların bakımından tedavisine, rehabilitasyonundan doğal yaşam alanlarına kadar her ayrıntıyı düşündük. Kayseri'de bu kapsamda hizmet veren ilk belediye tesisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu hayvanların beslenmesi için gerekli olan gıdaya erişim noktasında da tesisimizin bünyesinde kurduğumuz mama üretim birimiyle büyük yemekhanelerde oluşan yemek ve gıda artıklarını toplayarak burada hayvanlar için mamaya dönüştürüyoruz."

