Kültepe'de bilim insanları tarihin izini sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sürdürülen Kültepe Kaniş-Karum kazılarının 78'inci yılında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden arkeologlar ile Güney Kore, İtalya ve Fransa'dan bilim insanları çalışmalarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kültepe, uluslararası işbirliğinin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülen bilimsel çalışmalarda Anadolu tarihine ışık tutan yeni bulgular ortaya çıkarılırken, çeşitli ülkelerden gelen bilim insanları da bu eşsiz kültür mirasının gün yüzüne çıkarılması için emek veriyor.



Yaklaşık 6 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezleri arasında yer alan Kültepe'den bugüne kadar çıkarılan 23 bini aşkın çivi yazılı tablet, dünyanın en büyük tablet koleksiyonlarından birini oluşturuyor.



UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Belleği Kütüğü'ne alınan arşiv, "Anadolu'nun belleği" olarak nitelendiriliyor.



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güney Kore Cumhuriyeti Kültürel Miras Koruma Enstitüsünden arkeolog Kim Daeyeong, 2024 yılından bu yana arazi çalışmalarını işbirliği içinde yürüttüklerini belirterek, Kültepe'den çok etkilendiğini, eserler ortaya çıktıkça heyecanlandığını ifade etti.



Milano Üniversitesinden arkeolog Michael Campeggi de Kültepe'de görev almanın bilim insanları için çok özel bir anlam taşıdığını belirtti.



"Aşağı Şehir" olarak adlandırılan alanda çalıştığını ifade eden Campeggi, "Burası, Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ilişkileri anlamamız açısından son derece önemli. 1948'den 2005'te vefat edene kadar Kültepe'de 57 yıl boyunca aralıksız kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün kazı alanında çalışmak benim için büyük bir onur ve mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, dünyanın sayılı kayadan oyma müzeleri arasında yer almaya hazırlanan Kültepe Müzesi'nin yapımı sürerken, 14 evden oluşacak Asurlu Tüccarlar Sokağı ile Kültepe Ziyaretçi Merkezi projeleri de bölgenin tarihi dokusunu ziyaretçilerle buluşturacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

