Lige 3'te 3 ile başlayan Kayserispor'da moraller yerinde

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Sezona 3'te 3 ile başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, 3 maçta gol yemeden 9 puan toplamanın, yeni kurulmuş bir takım için çok değerli ve kıymetli olduğunu söyledi.

Gerin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptıkları için camia adına mutlu olduklarını dile getirdi.

Yeni kurulan bir takım olduklarını anımsatan Gerin, "Bizim için çok güzel ve muhteşem bir başlangıç oldu. 3 maçta gol yemeden 9 puan toplamak, yeni kurulmuş bir takım için gerçekten çok değerli ve kıymetli." dedi.

- "Kadronun yüzde 80'i gitti"

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Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkati çeken Atila Gerin, şöyle devam etti.

"Bu iyi başlangıcın kıymetini bilip hem oyun gücü hem de fiziksel anlamda eksiklerimizi tamamlayarak ciddi bir yapılanma içine girmemiz gerekiyor. Çünkü yolumuz çetrefilli, zorlu ve uzun. Bu hedefe varabilmek için gerçekten bütün noksanlarımızı tamamlamamız gerekiyor. Bunun için de büyük bir çalışma içindeyiz. Hem başkanımız hem yönetimimiz hem biz hem de futbolcularımız elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde bizimle devam edeceğini düşündüğümüz kadronun yüzde 80'i gitti. Zor bir süreçti. Bu takımın yeni teknik direktörü olarak sıkıntılı günler de geçirdim."

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- "Çok ciddi ve iyi bir kaliteli kadro kurduk"

Yeni kurulan kadronun büyük bir emek sonucunda ortaya çıktığını vurgulayan Atila Gerin, şunları kaydetti:

"Çok ciddi ve iyi bir kaliteli kadro kurduk. Şu anda sayısal olarak her ne kadar eksik olduğumuz mevkiler olsa da her mevkide bu ligde daha önce oynamış, kendini ispatlamış, kabul ettirmiş, her türlü istatistiklere kavuşmuş, şampiyonluklar yaşamış ciddi bir oyuncu kadromuz var. Ben de Allah nasip etti, bu ligde 3-4 kere şampiyonluk yaşadım. Bu tecrübeler zaten bizi şu süreçte biraz daha rahatlattı. Oyuncuların her verdiğimizi çok çabuk alması, o fedakarlıkları yapması, burada birlik beraberlik içinde hareket edebilmek için o konunun önemini bilmeleri, bizim söylediğimiz her şeye reaksiyon verip bunu kabullenmeleri işimizi kolaylaştırıyor.

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- "Çok sıcak karşılandım"

Atila Gerin, ligde daha önce taraftar gücü olan dominant takımlarda da çalıştığını belirterek, "Onun için biraz tecrübeliyim ama sorumlu olmak kolay bir şey değil. Daha önceki başarılarım, geçen seneden kalan ufak da olsa popülerliğim burada kabul görmemi sağladı. Bunu hissettim. Taraftar arkamda durdu, gelişimi kabullendi. Çok sıcak karşılandım, çok çabuk bir aidiyet duygusu geldi. Bu baskıyı da tatlı bir baskı olarak görüyorum. Oyuncularıma yansımasın, bana yansısın diye bakıyorum. O tecrübem de var." ifadelerini kullandı.