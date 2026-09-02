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        Melikgazi Belediyesi Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, Şirintepe Mahallesi'nde hayırsever işbirliğiyle hayata geçirdiği Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, çevre düzenlemesiyle ve mimarisiyle dikkati çeken merkezin yapımına katkıda bulunanları tebrik etti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da sağlık merkezinin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah Çataloğlu ailesinin hayrını kabul etsin. Belediye başkanlarımız vatandaşların talepleri ile hayırseverlerin yapmak istediği işleri bir araya getiriyorlar. Böylece devletin üstündeki yükü alarak vatandaşlarına hizmet sunuyorlar. Melikgazi'de en fazla okul, en fazla sağlık merkezi yaptıran Palancıoğlu başkanımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise bu merkezin yapımına katkı sunan Çataloğlu ailesine teşekkür etti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da aile sağlığı merkezinin Melikgazi'ye ve Şirintepe Mahallesi'ne hayırlı olmasını dileyerek, Kayseri'de 116 aile sağlığı merkezinde 543 doktorla hizmet verildiğini kaydetti.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise merkezin 7 hekimlik kapasitesi, muayenehaneleri, tıbbi müdahale, bebek izlem, üreme sağlığı, gebe takip ve aşı odaları ve laboratuvarıyla mahallenin büyük bir ihtiyacını gidereceğini ve şu ana kadar 18 aile sağlığı merkezi yaptıklarını belirtti.

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        İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da Kayseri'de hayırseverlerin ve belediyelerin sayesinde birinci basamak sağlık tesislerini hiçbir sorun yaşamadan hayata geçirdiklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından dualarla merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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