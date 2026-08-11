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        Melikgazi Belediyesinin üretici pazarlarında çiftçinin alın teri tüketiciyle buluşuyor

        Melikgazi Belediyesinin organik ürünleri tüketiciyle buluşturan üretici pazarları hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesinin üretici pazarlarında çiftçinin alın teri tüketiciyle buluşuyor

        Melikgazi Belediyesinin organik ürünleri tüketiciyle buluşturan üretici pazarları hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tacettin Veli, İldem ve Keykubat mahallelerinde kurulan üretici pazarlarında, çiftçinin alın teriyle ürettiği ürünler, vatandaşlarla buluşuyor.

        İldem Kapalı Semt Pazarı salı, çarşamba ve perşembe günleri, Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan üretici pazarı perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, Keykubat Mahallesi'ndeki pazar yeri ise cuma, cumartesi ve pazar günleri açılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, üretici pazarlarının hem çiftçinin kalkınması hem de vatandaşın organik gıdalara ulaşması açısından önemli olduğunu belirtti.

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        Vatandaşların her yıl üretici pazarlarının açılmasını heyecanla beklediğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kışlık hazırlıklarını yapan hemşehrilerimiz özellikle organik ürünleri tercih etmek istiyor. Bizler de bu kapsamda 3 farklı bölgede üretici pazarlarımızı kuruyoruz. Tacettin Veli, İldem ve Keykubat pazar yerlerimizde 500'e yakın üreticimiz satış yapıyor. Tarladan gelen doğal ürünler sofralarla buluşuyor. Yaz boyu açık olacak pazarlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

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