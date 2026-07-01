Melikgazi Kayseri Basketbol, ekonomik nedenlerle gelecek sezon ligde yer alamayacak

Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün 2026-2027 sezonunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alamayacağını bildirdi.



Bozbey, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Gençliğim, galip geldiğinde tüm sıkıntılarımızı unutturan gurur kaynağım. Emekleyen bir çocuktan finaller oynayan bir delikanlıya çevirdiğimiz 21 yıllık heyecanımız. Maalesef bu sefer olmadı, bu sefer tutunamadık. Rekorların ve ilklerin takımı, maddi imkansızlıklardan lige katılamadı ama basketbol camiası eminim seni hep o mücadeleci ruhun, rekorlar kıran seyircin ve başarılarınla hatırlayacaktır. Hoşça kal."

