Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un 6 oyuncusu ve teknik ekibi sağlık kontrolünden geçirildi.

Sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayseri temsilcisinde başantrenör Emin Süel, teknik ekip ile oyuncular Feray Dalkılıç, Fatma Melis İblikci, İnci Güçlü, Rana Uçar, Gamze Takmaz ve Hatice Pelin Gülçelik, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Oyuncular ve teknik ekip, kardiyoloji ve dahiliye bölümlerinde muayene olduktan sonra kan örneği verdi.

Başantrenör Süel, sağlık kontrolünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiklerini ve takımı yeni oluşturduklarını söyledi.

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Sezon hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Süel, "Daha güçlü bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu camiada uzun yıllar farklı görevlerde bulundum. Bu sezon Süper Lig'de de elimizden geleni yapıp takımı hak ettiği yere taşımaya çalışacağız. İnşallah iyi bir sezon olur." diye konuştu.