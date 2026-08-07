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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da başantrenörlüğe Emin Süel getirildi

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Emin Süel ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Melikgazi Kayseri Basketbol'da başantrenörlüğe Emin Süel getirildi

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Emin Süel ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süel ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        İlk kez Süper Lig deneyimi yaşayacak olan Süel, önceki yıllarda Kayseri ekibinde çeşitli kademelerde görev almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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