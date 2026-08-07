Melikgazi Kayseri Basketbol'da başantrenörlüğe Emin Süel getirildi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Emin Süel ile anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Süel ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.



İlk kez Süper Lig deneyimi yaşayacak olan Süel, önceki yıllarda Kayseri ekibinde çeşitli kademelerde görev almıştı.



